Roma ritrovati 2 cadaveri a Villa Pamphilj neonata di 6 mesi vicino ad una siepe e corpo di una donna in un sacco a 100 metri

Una scoperta sconvolgente scuote Roma: due cadaveri trovati a Villa Pamphilj, una neonata di sei mesi vicino a una siepe e il corpo di una donna in un sacco a pochi metri di distanza. La Squadra Mobile indaga per chiarire se si tratta di un tragico collegamento tra le vittime. In un contesto di grande inquietudine, le autorità sono al lavoro per fare luce su questa drammatica vicenda e assicurare giustizia.

L'ipotesi è che le vittime potrebbero essere collegate. Indaga la Squadra Mobile 2 cadaveri, quello di una neonata di 6 mesi e quello di una donna, sono stati scoperti all'interno di Villa Pamphilj, uno dei parchi più frequentati e amati di Roma. A dare l'allarme, intorno alle 16, alcuni passanti.

