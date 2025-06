Roma Reale promosso con l'Under 21 | jolly alla Scalvini per Gasperini De Rossi Dybala e la dedica al nonno

Roma Reale si prepara a brillare con l’Under 21, portando in campo talenti emergenti come Scalvini e Dybala, pronti a lasciare il segno. Jolly di rilievo per Gasperini, il futuro del calcio italiano si svela tra dediche e sogni di gloria. Carmine Nunziata ha ora due nuove carte da giocare nella fase decisiva dell’Europeo Under 21, un torneo che promette emozioni indimenticabili e grandi sorprese.

Carmine Nunziata ha due nuovi protagonisti da poter utilizzare nella fase finale dell`Europeo Under 21 che si giocherà a partire dal prossimo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

Roma, Reale promosso con l'Under 21: jolly alla Scalvini per Gasperini. De Rossi, Dybala e la dedica al nonno - Carmine Nunziata ha due nuovi protagonisti da poter utilizzare nella fase finale dell`Europeo Under 21 che si giocherà a partire dal prossimo 11 giugno 2025 in Slovacchia. Segnala calciomercato.com

Nazionale Under 20, doppio test col Paraguay: Reale e Mannini tra i convocati - In vista delle due amichevoli, in programma il 6 e il 9 giugno a Fermo, il Ct Corradi ha reso nota la lista dei calciatori che saranno a disposizione ... Secondo ilromanista.eu

Roma, Foti promosso a Coverciano: menzione speciale per il vice di Mourinho - ROMA - Promosso a pieni voti sul campo, con la Roma imbattuta nei cinque incontri in cui ha sostituito in panchina José Mourinho (4 vittorie e il recente pareggio in rimonta a San Siro contro il ... Secondo corrieredellosport.it

