Roma presta attenzione ai suoi fan | il suo vecchio scudo tornerà

Roma si prepara a riscoprire le proprie radici, rimettendo in vita il suo storico simbolo. Dopo aver adottato un nuovo scudo nel 2017, la squadra romana ha deciso di tornare alle origini, riaccendendo la passione dei suoi tifosi. È un ritorno che segna una svolta, alimentando l’entusiasmo e il senso di appartenenza. La rinascita dello scudo tradizionale rappresenta più di un gesto estetico: è un messaggio forte di identità e continuità.

2025-06-07 16:39:00

Il ritorno dell'Atlético de Madrid Shield nel 2023 (Dopo averlo cambiato nel 2017) Ha segnato una tendenza. Ci sono già diverse squadre che hanno riportato il loro scudo tradizionale, Roma è l'ultimo di questi. Il proprietario del club, Dan Friedkin lo ha annunciato nella dichiarazione ufficiale di Fine della stagione Ciò ha lanciato il team sul suo sito ufficiale.

L'attuale scudo di Roma (a sinistra) e quello che sarà lo scudo di "La Loba" (a destra)

In questo, l'uomo d'affari americano ha avuto alcune parole per le quali questa campagna è stata il suo allenatore, Claudio Ranieri: "Siamo sinceramente grati a Claudio per aver risposto con tale integrità e professionalità "Inoltre, il proprietario" Giallorrossi "lo ha dichiarato Gasperini È l'allenatore "Ideale per questo momento e il futuro.