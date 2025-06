Roma preso il portiere del futuro | dalla Juventus U20 arriva Zelezny

Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l'arrivo di Zelezny, il portiere del futuro proveniente dalla Juventus U20. Mentre Ranieri rassicura sui cambiamenti contenuti, la squadra di Gasperini dovrà riorganizzarsi per adattarsi a un nuovo stile di gioco e alle restrizioni UEFA. La campagna acquisti entra nel vivo: ecco il primo colpo ufficiale che segna l'inizio di un progetto ambizioso e strategico.

Niente rivoluzioni disse poco tempo fa Ranieri, e così sarà , ma è comunque una Roma che andrà ripensata quella di Gasperini, che avrà bisogno di giocatori funzionali ad un tipo di gioco ben riconoscibile. I paletti della UEFA non permetteranno spese pazze, e proprio per questo servirà un lavoro certosino da parte di Sir Claudio e Ghisolfi, chiamati a puntellare molti reparti. Intanto però arriva il primo colpo ufficiale della campagna acquisti giallorossa, un portiere più per il futuro che per l’immediato. Come riportato da Sky Sport, il club capitolino si assicurato le prestazioni di Radoslaw Zelezny senza nemmeno sborsare un euro, visto l’arrivo a parametro zero dopo l’esperienza maturata nella Juventus U20. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, preso il portiere del futuro: dalla Juventus U20 arriva Zelezny

