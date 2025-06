Roma presentata dall'Al-Hilal un'offerta per Angelino

L'Al-Hilal ritorna alla carica e questa volta mette nel mirino la Roma, offrendo oltre 20 milioni di euro per Angelino. La trattativa si fa calda e potrebbe rivoluzionare il mercato italiano. Un affare che tiene tutti con il fiato sospeso: sarà questa la svolta tanto attesa? Resta aggiornato per scoprire come andrà a finire.

L`Al-Hilal punta ancora la Serie A e questa volta la Roma: il club arabo ha presentato un`offerta superiore a 20 milioni per Angelino. Le trattative. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

