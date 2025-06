Roma pioggia di rose al Pantheon in occasione della Messa di Pentecoste

Roma si è tinta di un’atmosfera magica durante la celebrazione della Pentecoste al Pantheon, dove una vera e propria pioggia di rose ha incantato fedeli e turisti. Come da tradizione ultradecennale, il comando dei vigili del fuoco ha partecipato alla messa, sottolineando l’unione tra fede e comunità. Un momento di grande emozione che rimarrà scolpito nei cuori di tutti coloro che hanno assistito a questa suggestiva cerimonia, simbolo di speranza e rinnovamento.

Il comando di Roma dei vigili del fuoco, come da tradizione ultradecennale, ha partecipato alla Messa di Pentecoste all’interno della Basilica di Santa Maria ad Martyres al Pantheon. La celebrazione è culminata con la “pioggia delle rose” dall’Oculos, l’occhio della cupola, a simboleggiare la discesa dello Spirito Santo sulla Madonna e sugli Apostoli. Alla suggestiva cerimonia hanno partecipato migliaia di fedeli e turisti, che hanno ammirato il lancio dei pelati da parte del team VF Speleo Alpino Fluviale. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, pioggia di rose al Pantheon in occasione della Messa di Pentecoste

