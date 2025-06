Roma orrore a Villa Pamphili | neonata e donna ritrovate senza vita nel parco

Tragedia scuote Roma: nel parco di Villa Pamphili una neonata e una donna sono state trovate senza vita in circostanze ancora poco chiare. La scena inquietante ha lasciato la città sotto shock, mentre le forze dell'ordine lavorano senza sosta per chiarire questa enigma terribile. La domanda che tutti si pongono è se si tratti di un tragico legame familiare o di un caso isolato. La verità , purtroppo, è ancora da scoprire.

