Roma On Fire 2025 | torna lo show serale tra gladiatori bighe e fuoco a Roma World

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: Roma on Fire 2025 torna al Parco Roma World con lo spettacolo serale più emozionante dell’anno. Tra gladiatori, bighe e fuoco, l’epoca dell’Antica Roma rivive sotto le stelle, coinvolgendo grandi e piccini in un’esperienza unica. Dopo il successo travolgente della scorsa stagione, l’Arena di Ben Hur si riempie di magia e adrenalina, promettendo emozioni senza fine dal 13 giugno fino a fine stagione. Non perdere questa avventura straordinaria!

Roma On Fire, lo spettacolo serale che ha conquistato migliaia di spettatori, torna nell'estate 2025 al Parco Roma World, a due passi dalla Capitale. Dopo il grande successo della scorsa edizione – con oltre 50 repliche sold out – lo show live ispirato all'Antica Roma riaccende l'Arena di Ben Hur da venerdì 13 giugno fino

