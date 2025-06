Roma o addio per Paredes? Il Boca Juniors c’è | Gasperini sarà decisivo

Roma o addio per Paredes? Il suo destino si intreccia con le decisioni di Gasperini, che dovrà plasmare una squadra capace di sfidare le grandi d’Europa. La prossima settimana sarà decisiva: tra rinnovi, trasferimenti e strategie di mercato, il futuro del centrocampista argentino potrebbe prendere una piega inattesa. In questo scenario incerto, una cosa è certa: la Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo, e ogni mossa sarà cruciale.

Un lavoro duro ed importante attende Gasperini già nelle prossime settimane, nella costruzione di una Roma che dovrà rispecchiare le sue caratteristiche ed esigenze per potersi giocare l’obiettivo Champions League. Uno dei primi punti all’ordine del giorno sarà analizzare gli elementi già a disposizione, e dal rinnovo di Svilar ad un Angelino nelle mire arabe, c’è tanta carne al fuoco. In questo contesto anche il futuro di Leandro Paredes, una vera telenovela che cambia prospettiva di continuo. Sarà addio o permanenza nella capitale? Una domanda che non una risposta così semplice, soprattutto viste le ultime novità: se fino a poco tempo fa sembrava si andasse verso una rinnovata fiducia verso quell’ultimo anno di contratto ancora presente, ieri il giocatore ha confermato la presenza della clausola pro Boca Juniors e il neo allenatore gialloblù Russo ha affermato che lo accoglierebbe di corsa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma o addio per Paredes? Il Boca Juniors c’è: Gasperini sarà decisivo

