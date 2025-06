Roma neonata trovata morta a villa Pamphilj A pochi metri una donna senza vita | telecamere Dna sacco nero e il precedente Chi sono le vittime e cosa non torna

Orrore a Roma: due vite spezzate in un tragico intreccio che lascia sgomenti. La scoperta di una neonata di appena 6 mesi e di una donna senza vita, rinvenuti a Villa Pamphilj, solleva interrogativi inquietanti sulle circostanze e sui responsabili. Telecamere, DNA, un sacco nero e un precedente richiudono il cerchio di un mistero che non può essere sottovalutato. Chi sono le vittime e cosa non torna in questa tragedia annunciata?

Orrore a Roma: i corpi di una neonata di 6 mesi e di una donna, quest'ultimo avvolto in un sacco nero, sono stati trovati nel pomeriggio di sabato a Villa Pamphilj, uno dei polmoni verdi della.

In questa notizia si parla di: Roma Neonata Villa Pamphilj

