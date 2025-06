Roma N’Dicka fa gola in Inghilterra | non solo il Tottenham sulle sue tracce

Roma e Dicka fanno gola in Inghilterra, con il Tottenham sulle tracce del difensore. L’estate si fa calda sul calciomercato giallorosso: dopo l’annuncio di Gasperini come nuovo allenatore, la società lavora per rafforzare la rosa in vista di una stagione impegnativa. Florent Ghisolfi sta scandagliando il mercato alla ricerca di profili adatti, puntando a costruire una squadra competitiva sia in Serie A che in Europa League. La campagna acquisti entra nel vivo.

L’estate sta entrando nel vivo e la Roma sta iniziando a muoversi concretamente sul calciomercato. La settimana che si sta per concludere è stata quella dell’ufficialità di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore dei giallorossi. Il coach di Grugliasco avrebbe bisogno di una rosa completa in ogni reparto, in grado di giocarsela sia in campionato che in Europa League. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi starebbe cercando i giusti rinforzi, con il focus che va necessariamente al reparto difensivo. Sam Beukema rimarrebbe un obiettivo primario ma, al tempo stesso, ci sarebbe da fare i conti con il rebus legato ad una pedina già presente nello scacchiere capitolino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, N’Dicka fa gola in Inghilterra: non solo il Tottenham sulle sue tracce

