Roma le fasce l’arma in più per Gasperini | Angelino certezza attesi rinforzi dal mercato

Roma si prepara a svelare nuove strategie con Gasperini, un tecnico che ha lasciato il segno all’Atalanta e ora punta a portare la sua filosofia anche nella Capitale. Con Angelino come grande certezza e rinforzi attesi dal mercato, i tifosi giallorossi sperano di rivivere le emozioni di un calcio vibrante e vincente. Le ultime stagioni hanno dimostrato che, con la giusta arma in più, tutto è possibile: il futuro potrebbe essere molto brillante.

Il grande percorso di Gasperini nei suoi nove anni trascorsi all’Atalanta non possono che essere il migliore biglietto da visita per l’inizio della nuova avventura con la Roma. Dopo aver portato in altro la Dea, il tecnico piemontese avrà il compito provare ad iniziare un ciclo anche con i giallorossi, con la speranza che quanto visto a Bergamo, a livello di gioco e risultati, possa essere riprodotto anche nella Capitale. Nelle ultime stagioni l’Atalanta si è esaltata sotto le direttive di Gasperini, che tra le principali qualità della propria idea di gioco ha quella di puntare sul rendimento delle fasce. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, le fasce l’arma in più per Gasperini: Angelino certezza, attesi rinforzi dal mercato

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Roma Gasperini Fasce Arma

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Roma valuta rinforzi sugli esterni per imitare gasperini: i profili più caldi e le trattative aperte - La Roma cerca di rafforzare gli esterni seguendo il modello Gasperini, con interesse per Agustin Giay del Palmeiras e valutazioni su Molina, Celik, Rensch e Zalewski in vista della prossima stagione. Come scrive gaeta.it

Roma, l'impossibile ribaltone di Gasperini: Allegri, Sarri e Pioli le altre opzioni - Paradossalmente chi pensava che Ranieri bluffasse su Gasperini («No, non sarà lui il nuovo allenatore della Roma») dopo ieri è tornato a credere (quasi) ciecamente nel tecnico giallorosso. Segnala ilmessaggero.it

Pagina 2 | La Roma tenta Gasperini: è il candidato scelto dai Friedkin - ROMA - Diverse telefonate. Contatti multimediali. La Roma pensa seriamente di affidare la panchina del rilancio a Gian Piero Gasperini, nell’estate del probabile divorzio dall’Atalanta. Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Gasperini Fasce Arma Cerca Video Caricamento del Video...

GASPERINI alla ROMA UFFICIALE! I 3 COLPI SHOCK CHE NESSUNO SI ASPETTA