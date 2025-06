Roma investigatori tornano a Villa Pamphili | non ci sono segni di violenze evidenti sui corpi

Gli investigatori sono tornati a Villa Pamphili, Roma, per approfondire il mistero sulla tragica scoperta di una donna e della sua neonata senza segni evidenti di violenza. La scena insolita e i nuovi rilievi potrebbero rivelare dettagli cruciali sulla vicenda, ancora avvolta nel mistero. Restate aggiornati con DayItalianeNews per scoprire cosa emerge dalle indagini in corso.

ROMA, 8 giugno. Gli investigatori sono tornati oggi, 8 giugno, a Villa Pamphili, a Roma, dove nel pomeriggio di ieri sono stati scoperti i corpi senza vita di una donna e di una bambina di circa sei mesi. Il corpo della donna era chiuso in un sacco nero ed in avanzato stato di decomposizione, mentre quello della piccola appariva in condizioni migliori. Indagini in corso e videosorveglianza. La polizia ha avviato un'indagine approfondita, vagliando sia le testimonianze che le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo i percorsi che conducono al parco.

Non ci sarebbero segni di violenza evidenti, riconducibili ad arma da fuoco o coltellate, sui corpi della donna e della bimba di pochi mesi trovate ieri nel parco di villa Pamphili a Roma. #ANSA Partecipa alla discussione

Orrore a Roma nel parco Villa Pamphili.Una bimba di pochi mesi trovata morta nei pressi di una siepe,sul braccio segni di trauma.Poco distante anche il cadavere di una donna coperto da un sacco. Il corpicino della neonata scoperto tra i rovi. Partecipa alla discussione

