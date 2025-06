Roma incendio in casa alla Balduina | morta una donna

Un dramma si è consumato nella tranquilla zona della Balduina a Roma: un incendio nel cuore della notte ha spezzato la vita di un'anziana di 84 anni. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, ma purtroppo non hanno potuto salvare la vittima. La scena che si presenta agli inquirenti è ancora sotto shock, mentre le indagini cercano di fare luce sulle cause di questa tragedia. Rimani aggiornato per scoprire cosa si nasconde dietro questa triste vicenda.

Una donna di 84 anni è morta in un incendio, divampato nel suo appartamento al piano terra di via Papiniano, nel quartiere della Balduina a Roma. Sul sposto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dopo aver domato le fiamme, durante il sopralluogo è stato trovato il corpo della 84enne. Indaga la polizia. Francesco Benvenuti LaPresse Cronaca 08 Giugno 2026 Roma Incendio in abitazione a Roma, morta anziana di 84 anni zona balduina nella foto: il palazzo in cui si è sviluppato l’incendio e la polizia di stato a presidiare lo stabile Francesco Benvenuti LaPresse Francesco Benvenuti LaPresse Cronaca 08 Giugno 2026 Roma Incendio in abitazione a Roma, morta anziana di 84 anni zona balduina nella foto: il palazzo in cui si è sviluppato l’incendio e la polizia di stato a presidiare lo stabile Francesco Benvenuti LaPresse News. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, incendio in casa alla Balduina: morta una donna

