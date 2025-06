Roma il primo acquisto di Gasperini arriva dalla Juventus | chi è Zelezny

Roma inaugura una nuova era sotto la guida di Gian Piero Gasperini, puntando forte sul calciomercato. Il primo colpo estivo dei giallorossi è Radoslaw Zelezny, giovane talento arrivato dalla Juventus, pronto a portare energia e freschezza alla squadra. Ma chi è davvero Zelezny? Scopriamo insieme il suo percorso e le aspettative che circondano questa nuova avventura.

La Roma ha iniziato una nuova era con Gian Piero Gasperini. Il primo acquisto del mercato estivo dei giallorossi è Radoslaw Zelezny, che arriva. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Roma Primo Acquisto Gasperini

Primo rapporto infermieristico a Roma: investimenti, retribuzioni e uniformità territoriale - Durante un incontro a Roma, è stato presentato il primo rapporto sulle professioni infermieristiche, rappresentando un'importante evoluzione per il settore.

LA GAZZETTA | Nasce la nuova Roma di Gasperini: il piano prevede 5 acquisti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Riporta msn.com

Gasperini sta firmando: il primo acquisto arriva dall’Atalanta - E’ tutto pronto per la firma di Gasperini che ha già deciso la sua prossima avventura. Arrivano le ultimissime riguardo questo affare. Gasperini è pronto a cambiare squadra. L’avventura del tecnico pr ... Si legge su calcionow.it

Udinese, Gasperini va alla Roma: il primo desiderio può essere Lucca - Lorenzo Lucca è uno dei nomi destinati a scaldare la sessione di calciomercato estiva. L'attaccante ha chiusa la sua stagione con l'Udinese con 12 gol segnati in Serie A e 2 in Coppa Italia. Numeri ch ... Come scrive msn.com