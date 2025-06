Roma identificate la donna e la bimba trovate morte a Villa Pamphili | l’ipotesi del legame madre e figlia Si cerca un uomo

Tragedia a Villa Pamphili, Roma, dove sono stati rinvenuti i corpi di una donna di circa 40 anni e della sua piccola di sei mesi. Le prime ipotesi indicano un legame madre e figlia, con l'identità confermata attraverso esami del DNA, in attesa di conferme ufficiali. Si cerca ora un uomo che potrebbe essere coinvolto in questa drammatica vicenda. Un mistero che scuote la città e chiede risposte.

I due cadaveri trovati ieri, 7 giugno, a Villa Pamphili a Roma hanno un nome e un legame. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, sono madre e figlia e le loro identità sarebbero state accertate tramite esame del Dna, ma si attendono conferme ufficiali da parte della polizia. La donna, circa 40 anni, è stata trovata chiusa in un sacco nero da alcuni passanti, a pochi metri di distanza dal corpicino senza vita della figlia di sei mesi. Le indagini si concentrano ora su un uomo originario dell’Est Europa, che potrebbe avere legami con le due vittime. Le autopsie verranno effettuate martedì. 🔗 Leggi su Open.online

