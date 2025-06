Roma identificate la donna e la bimba trovate morte a Villa Pamphili | forse madre e figlia Anticipate le autopsie

Tragedia a Villa Pamphili, Roma: due vite spezzate in un raccapricciante ritrovamento. Madre e figlia di circa 40 anni e sei mesi, legate da un dolore misterioso, sono state identificate grazie agli esami del DNA, ma le autorità attendono ancora conferme ufficiali. Un dramma che sconvolge la città e che si spera possa presto svelare i motivi di questa tragica perdita. La comunità si stringe nel dolore, mentre si attendono sviluppi sulle indagini.

I due cadaveri trovati ieri, 7 giugno, a Villa Pamphili a Roma hanno un nome e un legame. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, sono madre e figlia e le loro identità sarebbero state accertate tramite esame del Dna, ma si attendono conferme ufficiali da parte della polizia. La donna, circa 40 anni, è stata trovata chiusa in un sacco nero da alcuni passanti, a pochi metri di distanza dal corpicino senza vita della figlia di sei mesi. Le indagini si concentrano ora su un uomo originario dell’Est Europa, che potrebbe avere legami con le due vittime. Le autopsia, in programma inizialmente per martedì, sono state anticipate a stasera, domenica 8 giungo. 🔗 Leggi su Open.online

