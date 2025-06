Roma i Friedkin tornano a parlare | dalla prima uscita ufficiale all’ultimo comunicato

Nel mondo del calcio, dove le parole sono spesso strumento di battaglia, Dan e Ryan Friedkin si distinguono per il loro silenzio ponderato. La loro discrezione rende ogni comunicato una vera novità, e l’ultimo, riguardante il ritorno allo storico stemma della Roma, ha catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Un gesto che parla più di mille parole, simbolo di rispetto per la storia e di un progetto in evoluzione.

Dan e Ryan Friedkin non parlano spesso. Anzi, quasi mai. In un calcio dove le dichiarazioni a caldo e le esternazioni pubbliche sono all’ordine del giorno, i proprietari della Roma rappresentano un’eccezione. Pochi comunicati, nessuna conferenza stampa, eppure ogni volta che rompono il silenzio lo fanno per lasciare un segno. L’ultimo esempio è arrivato ieri, quando la società ha annunciato con orgoglio il progressivo ritorno allo storico stemma ASR, un gesto simbolico ma potentissimo, accolto con entusiasmo da una parte importante della tifoseria. La prima volta: 17 agosto 2020. Bisogna tornare indietro di quasi cinque anni per trovare la prima uscita pubblica della famiglia Friedkin. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, i Friedkin tornano a parlare: dalla prima uscita ufficiale all’ultimo comunicato

In questa notizia si parla di: Roma Friedkin Tornano Parlare

