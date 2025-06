Roma giallo a Villa Pamphilj | ipotesi di un unico assassino per la donna e la neonata trovate morte

Roma affronta un enigma inquietante: il giallo a Villa Pamphili coinvolge una donna e la sua neonata trovate morte in circostanze misteriose. La scena del delitto, con i cadaveri rinvenuti a distanza di poco tempo e senza segreti ancora svelati, tiene col fiato sospeso tutta la città . Nuovi sopralluoghi e analisi delle telecamere puntano a chiarire se si tratti di un unico assassino o di più responsabili. Roma, ancora una volta, cerca risposte.

Il cadavere della donna era chiuso in un sacco nero e distante circa 300 metri da quello della piccola di sei mesi rinvenuto tra i cespugli. Oggi nuovi sopralluoghi per continuare le indagini che non escludono alcuna pista. Le telecamere della zona sono state poste al vaglio degli investigatori, con l'obiettivo di individuare chi possa aver abbandonato il corpo della piccola e se il secondo possa essere in qualche modo collegato.