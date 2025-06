Roma Gazzelle si commuove al Circo Massimo | Il concerto più bello della mia vita Ora mi fermo per un po’ – Il video

Ieri sera, il Circo Massimo di Roma è stato teatro di un’emozione indimenticabile: Gazzelle ha conquistato il cuore di oltre 54mila fan, regalando un concerto che resterà scolpito nella memoria. Tra musica, passione e un’atmosfera magica, l’artista romano si è commosso sul palco, lasciando tutti senza fiato. Al termine dello show, con parole cariche di gratitudine, ha promesso che questo momento speciale rimarrà per sempre nel suo cuore e in quello dei presenti.

Ieri sera, sabato 7 giugno, Gazzelle – pseudonimo di Flavio Bruno Pardini – ha acceso il Circo Massimo di Roma con un concerto memorabile, il primo dei due unici appuntamenti live previsti per il 2025. Nella sua città, il cantautore romano è stato accolta da oltre 54mila persone, che hanno riempito ogni angolo dell’antico circo della Capitale. Al termine dello show, l’artista ha salutato il pubblico con parole cariche di gratitudine e commozione: «Non mi va di andare via», ha detto Gazzelle, che ha poi annunciato: « Mi fermerò per un po’ ». Poi, i ringraziamenti «a chi c’era stasera, non me lo dimenticherò. 🔗 Leggi su Open.online

