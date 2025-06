Roma donna e neonata trovate morte a Villa Pamphili

Orrore a Villa Pamphili: donna e neonata trovate morte nel parco. Martedì l'autopsia - Orrore a Roma: i corpi di una bimba e di una donna, quest'ultimo avvolto in un sacco nero, sono stati trovati nel pomeriggio di sabato a Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi della Capitale. Non ancor ... Scrive msn.com

Giallo di villa Pamphili, neonata e donna trovate morte: l’ipotesi di un solo assassino e il collegamento tra le due vittime - Martedì l’autopsia sui due corpi, il pm dispone anche l’esame del dna. Al vaglio testimonianze e riprese delle telecamere installate tra i quartieri di Monteverde e Aurelio ... Secondo quotidiano.net