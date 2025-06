Roma Concerto Voz y Piano | Toda una Vida a Palazzo Valentini celebra la cultura latinoamericana

magia della musica latina incantare il pubblico romano, celebrando la ricchezza e la passione della cultura latinoamericana. Un momento unico di condivisione e arte, che ha rafforzato i legami culturali tra Italia e America Centrale, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti i presenti.

A Palazzo Valentini si è svolto il concerto “Voz y Piano: Toda una Vida”, che ha visto protagonista la cantante salvadoregna Glenda Gaby, Ambasciatrice Culturale di El Salvador e membro dell’Associazione degli Artisti di Spagna (AIE), accompagnata al pianoforte da Vicente Borland. L’evento, promosso e organizzato dal consigliere metropolitano Mariano Angelucci in collaborazione con l’Ambasciata di El Salvador presso la Santa Sede, ha visto la partecipazione dell’ambasciatrice Anabella Machuca insieme ad altri ambasciatori e rappresentanti del Corpo Diplomatico. Angelucci ha portato i saluti istituzionali della Città metropolitana di Roma Capitale e del Sindaco Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Roma. Concerto “Voz y Piano: Toda una Vida” a Palazzo Valentini celebra la cultura latinoamericana

