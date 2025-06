Roma Abraham rientra dal prestito | i club interessati

Roma si appresta a riaccogliere Tammy Abraham, reduce da una stagione promettente al Milan con dieci gol e sette assist. Sebbene la sua esperienza sia stata positiva, il club rossonero ha deciso di non esercitare il riscatto, lasciando l’attaccante inglese in bilico tra le opportunità di rilancio e le sfide della nuova stagione. Con Gasperini pronto a valutarlo, Abraham dovrà dimostrare tutto il suo valore per conquistare un posto stabile in rosa.

La Roma si prepara a riaccogliere Tammy Abraham dopo la parentesi in prestito al Milan. L’attaccante inglese ha chiuso la stagione con dieci gol e sette assist: un rendimento discreto, che però non è bastato a convincere il club rossonero a esercitare il diritto di riscatto. Adesso Abraham tornerà a Trigoria e si giocherà le sue carte con Gian Piero Gasperini, ma non parte da una posizione di vantaggio. Il tecnico piemontese lo valuterà durante la preparazione estiva, consapevole che il suo stile di gioco richiede grande intensità e partecipazione, e per il momento non considera l’attaccante classe ’97 un punto fermo del progetto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Abraham rientra dal prestito: i club interessati

