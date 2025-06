Roland Garros trionfo di Errani-Paolini nel doppio femminile

Conclusione emozionante con una rimonta impressionante nel set decisivo, consacrando Errani e Paolini come nuove protagoniste del tennis femminile internazionale. La vittoria a Roland Garros non è solo un trionfo di talento e determinazione, ma anche la dimostrazione che nel grande tennis, la passione e il cuore fanno la differenza. Un risultato che resterà nella storia del movimento azzurro, ispirando future generazioni di campionesse.

Buona la seconda. Dopo la sconfitta di un anno fa (contro Coco Gauff e Katerina Siniakova) la coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini ha vinto il torneo di doppio femminile del Roland Garros: battute sulla terra rossa del Philippe-Chatrier la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic col punteggio di 6-4, 2-6, 6-1. Primo set di marca azzurra, seguito da un secondo con un evidente calo della coppia italiana, poi la vittoria con un terzo set di assoluto dominio. Errani aveva già vinto con Vavassori il torneo di doppio misto . Errani, che in doppio femminile aveva già vinto tutti gli Slam, in questa edizione del Roland Garros aveva già trionfato nel doppio misto in coppia con Andrea Vavassori: è la prima a vincere il trofeo in entrambe le specialità a Parigi dal 2015, quando l’impresa riuscì alla statunitense Bethanie Mattek-Sands. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Roland Garros, trionfo di Errani-Paolini nel doppio femminile

