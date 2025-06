Roland Garros trionfo azzurro | Errani e Paolini vincono il doppio femminile contro Danilina e Krunic

Jasmine Paolini, che hanno scritto una pagina indimenticabile della storia del tennis italiano. Con grinta e determinazione, le due campionesse hanno portato a casa il prestigioso titolo di doppio femminile, regalando all’Italia un'altra grande vittoria. Prima ancora che Jannik Sinner scendesse in campo per la finale maschile, a prendersi la scena al Roland Garros sono state Sara Errani e Jasmine Paolini, simboli di talento e passione azzurra.

Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono un'altra pagina storica del tennis italiano. Le due azzurre, già campionesse olimpiche, hanno conquistato il titolo di doppio femminile al Roland Garros, battendo in finale la coppia formata da Anna Danilina e Aleksandra Krunic con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1. Così, prima ancora che Jannik Sinner scendesse in campo per la finale maschile, a prendersi la scena al Roland Garros sono state Sara Errani e Jasmine Paolini. La vittoria contro Danilina e Krunic. La coppia d'oro del tennis azzurro ha giocato la finale del doppio femminile contro Anna Danilina e Aleksandra Krunic.