Roland Garros | Sinner cede ad Alcaraz dopo 5 ore e mezza di lotta a Parigi

Impresa epica sul terre battute di Parigi: dopo oltre cinque ore di battaglia, Alcaraz supera Sinner in una finale mozzafiato, tra emozioni e colpi di scena. L’italiano, avanti di due set e con tre match point, si lascia sfuggire il sogno del titolo, favorendo il trionfo del giovane "cannibale". Una sfida che rimarrà impressa nella storia del tennis. Continua a leggere.

Resa dei conti tra il numero 1 e il suo avversario in una gara leggendaria, vinta dallo spagnolo al super tie break 10 a 2. L’italiano era avanti due set e ha sprecato tre palle dell’incontro. Trionfa il cannibale Carlos. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Roland Garros: Sinner cede ad Alcaraz dopo 5 ore e mezza di lotta a Parigi

CHE MATCH! Oltre cinque ore di gioco e colpi da impazzire: le due nuove icone del tennis si sono esibite in una partita monumentale. Al #RolandGarros Sinner sfiora la conquista del trofeo e cede solo sul finale a un implacabile Alcaraz. Jannik, sei il nost Partecipa alla discussione

#Djokovic gioca una grandissima partita ma cede in tre set. #Sinner #Alcaraz prima finale Slam vediamo come va...dopo il rientro Roma e Parigi due finali è comunque un grandissimo risultato. #RolandGarros Partecipa alla discussione

