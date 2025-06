Roland Garros Sinner-Alcaraz 6-4 7-6 4-6 4-3 | DIRETTA

Vivi l’emozione in diretta della grande finale di Roland Garros, dove Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano sul campo principale. Due campioni pronti a scrivere la storia, con il sogno di conquistare la tanto ambita corona sulla terra rossa. Segui con noi il match e scopri il risultato in tempo reale: chi salirà sul trono di Parigi?

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano sul campo principale del Roland Garros per la finale che incoronerà il re della terra rossa: ecco il risultato in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Roland Garros, Sinner-Alcaraz 6-4, 7-6, 4-6, 4-3 | DIRETTA

In questa notizia si parla di: Roland Garros Sinner Alcaraz

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Problema all'occhio per Carlos Alcaraz, che ha chiesto l'intervento del fisioterapista prima del decimo game. Dopo l'interruzione, lo spagnolo ha ceduto il servizio a Sinner nel decisivo 10° game! #EurosportTENNIS #RolandGarros Partecipa alla discussione

IL PRIMO SET È DI JANNIK! Ormai è 'zona-Sinner': l'azzurro piazza il break nel decisivo decimo game (6-4)! Alcaraz costretto a inseguire #EurosportTENNIS #RolandGarros Partecipa alla discussione

Sinner- Alcaraz 2-3 nel quarto set. L'azzurro conduce 2-1 DIRETTA e FOTO della finale del Roland Garros - "Sil vou plait, sil vou plait". E' il richiamo che la giudice di sedia della finale maschile del torneo del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha già più volte pronunciato per richiamare ... Secondo ansa.it

Alcaraz vince il terzo set 6-4. A Sinner i primi due 6-4 7-6 DIRETTA e FOTO della finale del Roland Garros - A Sinner i primi due 6-4 7-6 DIRETTA e FOTO della finale del Roland Garros ... Da ansa.it

LIVE Alle 15 Sinner-Alcaraz: le due stelle si giocano il trono del Roland Garros - Sinner ha guadagnato in carriera, in termini di prize money, 40 milioni di dollari, di cui 2,8 quest'anno in cui è stato fermo per i 3 mesi della squalifica. Ammontano a 41,8 milioni di dollari i ... Scrive gazzetta.it