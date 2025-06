Roland-Garros resta anche in Italia su Warner Bros Discovery Eurosport fino al 2030

Il legame tra Roland Garros e gli appassionati italiani si rafforza: Warner Bros. Discovery e la Federazione Francese di Tennis hanno rinnovato l’accordo, assicurando che il prestigioso torneo rimanga su Eurosport fino al 2030. Questa partnership, ormai decennale, testimonia l’impegno nel portare il meglio del tennis direttamente nelle case degli spettatori italiani. Ecco un’altra tappa importante nel racconto di un grande sport che non smette di emozionare.

Warner Bros. Discovery (WBD) e la Federazione Francese di Tennis (FFT) hanno prorogato il loro accordo che consentirà al Roland-Garros di continuare a essere trasmesso sui suoi canali e piattaforme a livello paneuropeo (esclusa la Francia) almeno fino al 2030. Il nuovo accordo, che estenderà il rapporto tra WBD e FFT a oltre 40 anni, è stato firmato oggi (domenica 8 giugno) d. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Roland-Garros resta (anche in Italia) su Warner Bros. Discovery Eurosport fino al 2030

