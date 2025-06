Roland Garros la finale è già nella storia del tennis | Alcaraz sconfigge Sinner dopo 5 ore e 29 minuti

La finale di Roland Garros rimarrà impressa nella storia del tennis: Alcaraz, dopo 5 ore e 29 minuti di battaglia, sconfigge Sinner conquistando il quinto Slam della sua carriera. L'emozione di questo epico match si mescola alla delusione italiana, che vede sfumare il sogno di un nuovo titolo nel prestigioso torneo parigino, l’ultimo risalente al 1976. Un capitolo indimenticabile, ricco di passione e imprevedibilità.

La finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è la più lunga dell’Era Open al #RolandGarros Superata la finale del 1982 tra Mats Wilander e Guillermo Vilas nel 1982 (4h 42m) Partecipa alla discussione

Sinner-Alcaraz è diventata ufficialmente la finale PIÙ LUNGA della storia del Roland Garros: superato il record delle 4 ore e 42 minuti della finale del 1982 tra Mats Wilander e Guillermo Vilas. Partecipa alla discussione

