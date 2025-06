Roland Garros Jannik Sinner | Pochi mesi fa avremmo firmato per essere qui ma non dormirò molto bene questa sera

Roland Garros 2025, un sogno che si avvera per Jannik Sinner: pochi mesi fa avrebbe firmato per essere qui, ma ora l’amarezza per alcune chance sfuggite lo accompagna. Durante la cerimonia di premiazione, il tennista italiano si mostra combattuto tra orgoglio e delusione, riconoscendo la forza dell’avversario. La sua umiltà e il rispetto per il gioco e il team ci ricordano che le vittorie più grandi nascono anche dalle difficoltà.

L’ amarezza di Jannik Sinner nel corso della cerimonia di premiazione del Roland Garros 2025 è palpabile: l’azzurro sbuffa all’idea di dover rispettare il cerimoniale e quindi parlare, ripensando forse ai tre match point consecutivi avuti a disposizione e non sfruttati. I complimenti all’avversario: “ Buonasera a tutti, complimenti Carlos, prestazione eccezionale, un’altra battaglia stupenda. Complimenti al tuo team per il lavoro stupendo, sono felicissimo per voi, ve lo meritate, complimenti. E’ più facile giocare a tennis che parlare in questo momento “. La consapevolezza del grande torneo disputato: “ Al mio team chiaramente grazie per avermi messo nella condizione di giocare una partita del genere, abbiamo dato il massimo, abbiamo dato tutto, pochi mesi fa avremmo firmato per essere qui, è stato un torneo straordinario, anche se è molto difficile ora ma va bene “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros, Jannik Sinner: “Pochi mesi fa avremmo firmato per essere qui, ma non dormirò molto bene questa sera”

