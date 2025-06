Roland Garros Italia show a Parigi! Storico trionfo di Errani-Paolini nel doppio femminile

L'Italia scrive una pagina indimenticabile al Roland Garros di Parigi, con un trionfo storico nel doppio femminile. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato il titolo, battendo in finale le avversarie Danilina e Krunic in tre set appassionanti. È stata una vittoria che ha entusiasmato gli appassionati di tennis italiani, dimostrando ancora una volta il talento e la determinazione delle nostre tenniste. Un successo destinato a restare nella memoria, simbolo di passione e orgoglio nazionale.

L'Italia fa la storia al Roland Garros di Parigi. Nel doppio femminile meraviglioso trionfo della coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre hanno vinto il torneo battendo in finale la coppia Danilina-Krunic in tre set: 4-6, 6-2, 1-6.