Roland Garros in campo Errani-Paolini vs Dalinina-Krunic per la finale del doppio

Sul campo di Roland Garros, il cuore degli appassionati batte più forte: Errani e Paolini si contendono la finale del doppio contro Dalinina e Krunic. Dopo un match emozionante con alti e bassi, il punteggio segna 6-4, 2-6, 2-0, mentre le italiane lottano per conquistare il loro primo Slam. La passione, il talento e la determinazione si sfidano sulla terra rossa francese in un duello che potrebbe entrare nella storia del tennis italiano.

E' al momento 6-4, 2-6, 2-0 l'esito del match sulla terra rossa francese dove la coppia azzurra è a caccia dello Slam tra alti e bassi.

Roland Garros, in corso finale del doppio femminile. Errani e Paolini al terzo set

Roland Garros, le finali: in campo Errani e Paolini, alle 15 la super sfida Sinner vs Alcaraz - Ed è 4 pari all'8° gioco Durante questo game piccolo momento "no" per Sara Errani, ma anche la kazaka commette un doppio fallo ai vantaggi e diversi errori gratuiti. Game lunghissimo e dopo aver cance

Paolini-Errani diretta finale doppio Roland Garros, segui la partita di tennis oggi - La coppia azzurra affronta Danilina e Krunic nell'ultimo atto dello Slam di Parigi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale