Roland Garros Errani-Paolini trionfano nel doppio contro Dalinina-Krunic

Sul velluto rosso di Roland Garros, Errani e Paolini hanno fatto la storia, dominando Dalinina-Krunic in un emozionante match 6-4, 2-6, 6-1. Un trionfo che suggella la forza delle azzurre nel doppio, aggiungendo un altro prestigioso capitolo alla loro carriera. Questa vittoria non solo celebra il talento italiano, ma conferma anche la grande determinazione delle nostre tenniste sulla scena internazionale. Un risultato che farà parlare a lungo nel mondo del tennis.

Finisce 6-4, 2-6, 6-1 il match sulla terra rossa francese dove,e azzurre azzurre hanno conquistato lo Slam contro la coppia kasaka-serba. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roland Garros, Errani-Paolini trionfano nel doppio contro Dalinina-Krunic

