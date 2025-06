Roland Garros Errani-Paolini ancora regine di Francia Primo Slam in coppia

A Parigi, le campionesse Errani e Paolini continuano a scrivere la storia del tennis italiano, conquistando il primo Slam in doppio e confermando il loro talento. Dopo aver già portato a casa l’oro olimpico lo scorso anno, le azzurre dimostrano ancora una volta di essere regine di Francia, superando Danilina e Krunic in una sfida avvincente durata due ore e un quarto. È un trionfo che non si dimentica.

Battute Danilina-Krunic con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1 in due ore e un quarto di gioco.

ROLAND GARROS | Errani e Paolini vincono così il secondo titolo consecutivo dopo quello agli Internazionali d'Italia. E' la loro seconda finale Slam di seguito a Parigi: lo scorso anno persero contro Katerina Siniakova e Coco Gauff #ANSA Partecipa alla discussione

#RolandGarros Primo successo in uno Slam per la coppia #Errani-#Paolini. Le azzurre lo hanno conquistato a Parigi, nella finale del #RolandGarros2025 contro #Krunic-#Danilina. Tra poco in campo #Sinner sfiderà #Alcaraz per il titolo Partecipa alla discussione

