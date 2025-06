Roland Garros delusione Sinner | vince Alcaraz al termine di una partita epica

Il Roland Garros 2025 si è chiuso con un’epica battaglia tra Alcaraz e Sinner, un duello che resterà nella memoria degli appassionati. Dopo oltre cinque ore di intensi scambi, lo spagnolo ha trionfato al tie-break del quinto set, nonostante le numerose occasioni mancate dall’azzurro. La finale ha attirato star di ogni genere, rendendo questa giornata indimenticabile per il mondo del tennis e non solo. Tra i presenti, figure di spicco e appassionati hanno assistito a un match che ha scritto un’altra pagina di storia.

Parigi, 8 giugno 2025 – Alcaraz ha battuto Sinner al termine di una partita epica conclusasi al tie-break del quinto set dopo oltre 5 ore di gioco: 6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 6-7 il risultato in favore dello spagnolo nella finale del Roland Garros. Una partita nella quale l’azzurro ha avuto tre match point nel quarto set. Tante le star presenti per assistere alla magnifica finale. Tra loro - come riporta Le Figaro - star francesi, come gli atleti Antoine Dupont, Tony Parker, George Russell, attori e attrici come Pierre Niney e Adele Exarchopoulos, o l'imprendiote Bernard Arnault, ma anche star internazionali come Pharrell Williams, Dustin Hoffman, Lily Collins, Spike Lee, Natalie Portman. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net