Roland Garros Alcaraz si conferma dominatore della terra Per Sinner è una mazzata | ha dato tutto sé stesso

emozioni e le aspettative di tennis. Alcaraz si conferma il dominatore assoluto della terra rossa, mentre Sinner ha dato tutto sé stesso in una battaglia epica che resterà nella storia. Un duello che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, dimostrando ancora una volta quanto il tennis possa regalare emozioni pure e intense. Questa finale segna un nuovo capitolo nel loro percorso, e la sfida promette altri capitoli ancora più emozionanti.

Dallo US Open 2022 al Roland Garros 2025. Ancora una volta con match point a favore. Questa volta tre consecutivi. Questa volta dopo essere stato anche avanti due set a zero. Vince ancora Carlos Alcaraz e questa volta fa davvero molto male. Jannik Sinner si arrende al grande rivale spagnolo nella finale del Roland Garros con il punteggio di 4-6 6-7 6-4 7-6 7-6 al termine di una partita incredibile, indimenticabile, andata ben oltre le aspettative. Una finale che rimarrà negli annali del tennis. La più lunga finale nella storia dello Slam parigino: cinque ore e mezzo. Sfuma per il numero 1 del mondo il primo successo a Parigi, mentre per lo spagnolo si tratta della seconda Coppa dei Moschettieri dopo quella di un anno fa, del titolo numero 20 e soprattutto del quinto Slam in carriera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, Alcaraz si conferma dominatore della terra. Per Sinner è una mazzata: ha dato tutto sé stesso

In questa notizia si parla di: Roland Garros Alcaraz Sinner

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Carlos Alcaraz ha vinto il torneo del Roland Garros battendo in rimonta Jannik Sinner in cinque set, col punteggio di 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2025/06/08/alcaraz-vince-al-roland-garros.-sinner-battuto-al-super-tie-brea Partecipa alla discussione

Bisogna prendere atto che Alcaraz al momento è più forte, specie sulla terra rossa. A Sinner manca ancora la resistenza per vincere match tirati come questi. Ma arriveranno. Per ora sempre e solo forza Sinner #RolandGarros @janniksin Partecipa alla discussione

Sinner sfiora il Roland-Garros: Carlos Alcaraz rimonta e vince a Parigi per la seconda volta consecutiva - Jannik Sinner sfiora con un dito il sogno del Roland-Garros ma dopo oltre 5 ore di partita deve arrendersi alla forza strardinaria di Carlos Alcaraz, mentale ancor più che fisica e tecnica. Da msn.com

Alcaraz campione del Roland Garros: sale a 5 Slam, Sinner resta a 3. La classifica aggiornata - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Il calendario annuale del tennis mondiale è scandito da questi quattro punti cardinali, tornei con maggior seguito e che assegnano ... Scrive msn.com

Roland Garros, la finale è già nella storia del tennis: Alcaraz sconfigge Sinner dopo 5 ore e 29 minuti - Per Alcaraz si tratta del quinto Slam in carriera. Sfuma invece per l'Italia la possibilità di vincere il torneo del Roland Garros, titolo che manca dal 1976 ... Si legge su ilsecoloxix.it