Roland Garros Alcaraz si conferma campione | battuto Sinner dopo oltre 5 ore di gioco spettacolare

indimenticabile nella storia del tennis, ha confermato la grandezza di Alcaraz e il suo spirito combattivo. Un duello epico che ha incantato gli appassionati di tutto il mondo, lasciando un segno indelebile nel cuore del Roland Garros 2025.

Partita straordinaria, ma Jannik Sinner deve arrendersi: il Roland Garros 2025 va a Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, attuale numero due del ranking ATP, ha superato (in rimonta) l’azzurro in cinque set, col punteggio di 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6. Alcaraz ha difeso con successo il titolo conquistato un anno fa a Parigi, ottenendo la vittoria dopo oltre cinque ore e trenta minuti di gioco spettacolare da parte di entrambi. Il match, che rimarrà nel libro d’oro del torneo – è stata la finale più lunga della sua storia – e non solo, è stato deciso al super tie break, vinto 10-2 dallo spagnolo, il quale dopo agli Internazionali di Roma ha battuto di nuovo Sinner. 🔗 Leggi su Open.online