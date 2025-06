roland garros alcaraz è re di parigi sinner cede al quinto set

In una finale mozzafiato a Parigi, Carlos Alcaraz ha conquistato il suo primo titolo all'Open di Francia, riscrivendo le pagine della storia tennistica. Dopo una battaglia epica contro Jannik Sinner, il giovane spagnolo ha dimostrato coraggio e resilienza, superando un match che ha sfiorato le cinque ore di intensità. Un trionfo che consacra Alcaraz re di Parigi e promette grandi emozioni nel mondo del tennis. La sua vittoria resterà impressa come un capolavoro di tenacia e talento.

AGI - Carlos Alcaraz ha salvato tre punti per il campionato mentre ha prodotto una sorprendente rimonta da due set di svantaggio per battere Jannik Sinner in una finale degli Open di Francia per secoli domenica. Il campione in carica Alcaraz si è ripreso dall'orlo della sconfitta per superare il numero uno del mondo Sinner 4-6, 6-7 (47), 6-4, 7-6 (73), 7-6 (102) per aggiudicarsi il suo quinto titolo del Grande Slam dopo cinque ore e 29 minuti. Il 22enne spagnolo è ora imbattuto in cinque finali del Grande Slam dopo aver interrotto la serie di 20 vittorie consecutive di Sinner nei major. La rimonta di Alcaraz. 🔗 Leggi su Agi.it