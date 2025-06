Roland Garros Alcaraz batte Sinner al super tie-break

storia del tennis come uno dei più emozionanti e combattuti di sempre, testimoniando il talento e la tenacia dei protagonisti. Un duello epico destinato a essere ricordato per le sue imprese e il cuore dimostrato sul campo.

Una battaglia durata cinque ore e mezza, tra il numero uno e il numero due del mondo, decisa al super tie-break del quinto set. Un match spettacolare quello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, nella finale del Roland Garros, vinta dallo spagnolo con il risultato di 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 al super tie-break. Una finale di altissima qualità, tra i due re del tennis che domineranno il circuito negli anni a venire. Un match che entra già nella storia di questa recente ma accesissima rivalità. Delusione per l’altoatesino che ha avuto diverse occasioni per vincerla. Jannik aveva vinto i primi due set: 6-4 il primo e al tie-break nel secondo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Roland Garros, Alcaraz batte Sinner al super tie-break

