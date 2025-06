Roland Garros 2025 | Sinner vs Alcaraz? | Finale GRATIS in Diretta sul NOVE!

Siete pronti a vivere un momento storico nel mondo del tennis? La finale di Roland Garros 2025 tra Sinner e Alcaraz promette emozioni uniche, con due giovani superstar pronte a scrivere un nuovo capitolo. Domenica 8 giugno alle 15:00, l’attesa si trasforma in realtà su NOVE, il canale che porta l’incredibile azione direttamente nelle vostre case. Non perdete questa sfida epocale: la leggenda sta per essere scritta!

SINNER VS ALCARAZ: LA FINALE CHE TUTTI ATTENDEVAMO – IN DIRETTA, GRATIS, SU NOVE! Tutta l'intensità, la classe e la rivalità di una generazione che sta riscrivendo il tennis mondiale: domenica 8 giugno alle 15:00, il Roland Garros 2025 entra nella leggenda con Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, live da Parigi e in chiaro su NOVE.

