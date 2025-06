Roland Garros 2025 Sinner si arrende ad Alcaraz al termine di una finale epica

Il Roland Garros 2025 si conclude con un'epica battaglia tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che sfida ogni limite e scrive pagine di storia del tennis. Dopo oltre cinque ore e mezza di match acceso, l'asso spagnolo riesce a mantenere il trono di Parigi, svelando un coraggio e una determinazione senza pari. Un duello destinato a rimanere nella memoria come simbolo di resistenza e passione forever.

Il trono di Parigi resta di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo trionfa al Roland Garros 2025 rimanendo il padrone della terra rossa e risorgendo dall’abisso in cui lo aveva infilato un alieno come Jannik Sinner per lunghi tratti, dopo una battaglia infinita durata oltre 5 ore e mezza senza esclusioni di colpi. Il numero due annulla tre match point consecutivi nel quarto set quando ormai sembrava abdicare. E di nervi, fisico e una tenuta mentale superiore alla media, prerogativa esclusiva dei grandi campioni, sotto di due set porta il match al quinto e al super tie-break si prende il suo quinto titolo Slam, il secondo al Roland Garros, negando al campione altoatesino la gioia del primo trionfo sulla nobile terra parigina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, Sinner si arrende ad Alcaraz al termine di una finale epica

