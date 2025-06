Roland Garros 2025 Sara Errani | Vincere misto e doppio è pazzesco; Jasmine Paolini | Un sollievo

Dal cuore di Parigi, il trionfo di Sara Errani e Jasmine Paolini a Roland Garros 2025 riscrive la storia del tennis femminile. La vittoria nel doppio e nel misto non è solo un grande risultato, ma un esempio di determinazione e squadra. Con emozioni alle stelle, le campionesse commentano il successo e svelano i loro obiettivi per il futuro. Un'impresa che ci ispira a credere nei sogni più grandi, perché la vittoria è solo l'inizio di un nuovo capitolo.

Le campionesse del torneo di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini, hanato in conferenza stampa il titolo conquistato a Parigi, parlando anche degli obiettivi come coppia per il prosieguo della stagione. Sara Errani analizza la svolta del match: " Siamo rientrate dopo il secondo set con molta più energia e, io almeno, mi sono obbligata ad incitarci il triplo e farci sentire, anche per togliere la tensione. Sicuramente urlare e provare a spingere aiuta e credo che abbiamo alzato il livello già dal primo game del terzo set ". Per Jasmine Paolini è il primo titolo Slam in carriera: " Il sapore è buono, è incredibile, come ho detto prima, ero anche un po' nervosa, perché l'anno scorso abbiamo mancato un'occasione, forse non avevamo fatto la miglior partita, anche se SiniakovaGauff sono una coppia fortissima, e quindi sono veramente contenta perché giocavamo bene, stavamo giocando bene, ci piace giocare qui, quindi è stato un po' anche un sollievo ".