Oggi a Roland Garros 2025 si gioca la finale più emozionante dell’anno, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz pronti a sfidarsi sul Centrale Philippe-Chatrier. Un confronto tra i due giovani talenti che promette spettacolo e suspense fino all’ultimo punto. Vuoi seguire questa storica sfida in diretta? Ecco dove vederla in TV in chiaro e streaming, per non perdere nemmeno un secondo di questa battaglia epica.

Il Roland Garros 2025 si chiude oggi pomeriggio (8 giugno) con la finale più attesa quella del tabellone maschile che mette di fronte il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, e il numero 2, Carlos Alcaraz. Per la prima volta i due giovani contendenti si trovano di fronte in una finale di un torneo dello Slam. Il teatro del match è il Philippe-Chatrier. Sinner e Alcaraz finora hanno vinto finora le altre finali di Slam che hanno disputato. L’altoatesino ha conquistato due Australian Open (2024, 2025) e un Us Open (2024). Lo spagnolo invece ha vinto un Roland Garros (2024), due Wimbledon (2023, 2024) e uno Us Open (2022) Sinner-Alcaraz, i precedenti . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, oggi la finale Sinner-Alcaraz: dove vederla in tv in chiaro e streaming

