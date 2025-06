Roland Garros 2025 oggi la finale del doppio femminile con Errani-Paolini | dove vederla in tv e streaming

Oggi alle 11, il Roland Garros 2025 celebra la sua grande finale del doppio femminile con le nostre eroine Sara Errani e Jasmine Paolini. Dopo aver conquistato il titolo olimpico a Parigi, le azzurre sfidano le avversarie kazake e serba in un match che promette spettacolo e passione. Dove vederla in TV e streaming? Scopri tutte le opzioni per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante sfida!

Sara Errani e Jasmine Paolini oggi alle 11 sfidano la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic nella finale del doppio femminile al Roland Garros 2025. Le azzurre, campionesse olimpiche in carica proprio a Parigi, proveranno a bissare il successo del Foro Italico agli ultimi Internazionali d’Italia. Teste di serie numero 2 del tabellone, le due ragazze italiane hanno eliminato nel corso del torneo Azarenka-Routliffe al primo turno, poi Sun-Yuan al secondo, Haddad Maia-Siegemund negli ottavi, Kudermetova-Mertens nei quarti e in semifinale la coppia russa Andreeva-Shnaider venerdì. Errani-Paolini a caccia del primo titolo Slam insieme. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, oggi la finale del doppio femminile con Errani-Paolini: dove vederla in tv e streaming

