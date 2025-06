Roland Garros 2025 Jasmine Paolini | Sara per me sei una leggenda Errani | Questo campo il migliore del mondo

Roland Garros 2025 ha regalato un momento indimenticabile: la vittoria di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile, celebrata con un premio che ha toccato il cuore di tutti. La dolcezza e l’emozione nei discorsi delle campionesse hanno reso questa finale ancora più speciale, dimostrando che il tennis è anche passione, rispetto e unione. E se questa vittoria è solo l’inizio di un nuovo capitolo, il campo più bello del mondo ha scritto un’altra pagina storica.

Una premiazione dai contorni davvero commoventi, quella che va in scena al Roland Garros dopo la vittoria nel torneo di doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini in finale sul duo moscovita di nazionalità kazaka-serba composto da Anna Danilina e Aleksandra Krunic. A fare il giro del mondo, in particolare, sono le parole della toscana. Prima i commenti per le avversarie e al team: “ Innanzitutto complimenti, avete giocato un gran torneo. Se continuate a giocare così giocherete un’altra finale qui e da altre parti. Vorrei ringraziare il nostro team, è bellissimo avervi con noi. Siamo qui da 20 giorni, è bello divertirsi sempre con voi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, Jasmine Paolini: “Sara, per me sei una leggenda”. Errani: “Questo campo il migliore del mondo”

Congratulazioni a Jasmine Paolini e Sara Errani per la splendida vittoria nel doppio femminile al Roland Garros! Due vere campionesse, un orgoglio italiano che ci fa sognare! Partecipa alla discussione

? Sara #Errani e Jasmine #Paolini trionfano ancora a #Parigi. Le azzurre hanno vinto il titolo al Roland Garros battendo nella finale di doppio femminile la coppia Anna Danilina e Aleksandra Krunic in tre set con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1. Partecipa alla discussione

