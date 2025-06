Roland Garros 2025 Jannik Sinner | Se dicessi che è tutto a posto sarebbe una bugia

Roland Garros 2025: Jannik Sinner si presenta con il volto segnato dalla delusione, ma con la determinazione di chi sa di aver raggiunto traguardi importanti. Dopo la sconfitta in finale contro Alcaraz, l'italiano riflette sull’esperienza e sui progressi fatti, consapevole che ogni passo lo avvicina alla vetta. “Mi porto via un’altra finale Slam, da non sottovalutare,” dice sorridendo tra le lacrime, dimostrando che il suo percorso è solo all’inizio.

Amarezza palpabile in conferenza stampa nelle parole di Jannik Sinner dopo la sconfitta patita nella finale del Roland Garros, dove ha ceduto il passo allo spagnolo Carlos Alcaraz dopo aver mancato tre match point consecutivi in risposta nel nono game del quarto set. Gli aspetti positivi da tenere: “ Mi porto via un’altra finale Slam, da non sottovalutare, è la terza consecutiva negli Slam, ultimamente sono sempre andato lontano in tutti i tornei, e l’ottava finale di fila, e questo è importante. Mi porto via sicuramente la consapevolezza che posso giocare ad un buon livello per tanto tempo ora, e magari prima era più su e giù, e magari un set finiva 6-1, 6-2, soprattutto rispetto alle cose che sono che sono successe nei set prima, ora riesco anche a resettare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, Jannik Sinner: “Se dicessi che è tutto a posto sarebbe una bugia”

