Roland Garros 2025 i montepremi | tutte le cifre di vincitore e partecipanti

Nel mondo del tennis, Roland Garros 2025 ha acceso l’entusiasmo degli appassionati, offrendo cifre sorprendenti ai vincitori e ai partecipanti. Gli italiani hanno brillato sotto i Campi Parigini, rendendo questa edizione memorabile. Tuttavia, sebbene il montepremi di Parigi sia notevole, Wimbledon e gli US Open continuano a garantire ai loro atleti premi più sostanziosi, mantenendo il podio delle competizioni più remunerative nel circuito internazionale.

Gli italiani hanno brillato in questa edizione del celebre Slam parigino: per quanto concerne i guadagni, tuttavia, Wimbledon e gli US Open garantiscono maggiori introiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it