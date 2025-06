Roland Garros 2025 finale al cardiopalma fino all’ultimo punto tra Sinner e Alcaraz | il torneo va allo spagnolo

A Parigi, il Roland Garros 2025 si trasforma in un epico duello tra Sinner e Alcaraz, culminato con la vittoria dello spagnolo al quinto set dopo oltre cinque ore di battaglia. Una finale mozzafiato che rimarrà impressa nella storia del tennis, mettendo a dura prova cuore, nervi e resistenze dei due campioni. A...

Parigi, 8 giugno 2025 – Jannik Sinner sconfitto da Carlos Alcaraz nella finale al Roland Garros 2025. L’azzurro, numero 1 del mondo, spreca 3 match match e cede allo spagnolo, numero 2 del mondo, che rimonta e vince al quinto set con il punteggio di 4-6, 6-7 (4-7), 6-4, 7-6 (7-3), 7-6 (10-2) dopo una battaglia di 5 ore e mezza. Il 23enne altoatesino perde l’occasione per conquistare il quarto titolo Slam in carriera e il ventesimo complessivo. A quota 20 tornei arriva invece Alcaraz, che si conferma campione al Roland Garros e mette in bacheca il quinto trofeo Slam. La partita. Sinner si arrende dopo una battaglia epocale: al numero 1 del mondo è mancato un punto nel quarto set per salire sul trono. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: Roland Garros Finale Sinner

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

La finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è la più lunga dell’Era Open al #RolandGarros Superata la finale del 1982 tra Mats Wilander e Guillermo Vilas nel 1982 (4h 42m) Partecipa alla discussione

#RolandGarros Grande sportività di Carlos #Alcaraz nella finale. Il servizio di #Sinner viene dichiarato fuori ma lo spagnolo, sotto di un set, dimostra che era valido Partecipa alla discussione

Roland Garros, la finale è già nella storia del tennis: Alcaraz sconfigge Sinner dopo 5 ore e 29 minuti - Per Alcaraz si tratta del quinto Slam in carriera. Sfuma invece per l'Italia la possibilità di vincere il torneo del Roland Garros, titolo che manca dal 1976 ... Scrive ilsecoloxix.it

Carlos Alcaraz ha battuto Jannik Sinner e ha vinto il Roland Garros - Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto il Roland Garros, uno dei tornei di tennis più importanti al mondo, dopo aver battuto in finale Jannik Sinner con una clamorosa rimonta: Sinner aveva vinto ... Da ilpost.it

La classe di Sinner nelle parole per il pubblico del Roland Garros che in finale ha tifato Alcaraz - Il numero uno al mondo, oltre a fare i complimenti sinceri all’avversario, concede anche un tocco di stile. Ha ringraziato il pubblico del Roland Garros nonostante abbia fatto il tifo per l’iberico: ... Come scrive fanpage.it