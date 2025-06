Roland Garros 2025 Errani-Paolini da leggenda | le Azzurre vincono il torneo nel doppio femminile

In un’epica finale al Roland Garros 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno scritto la storia del tennis italiano, conquistando il titolo nel doppio femminile. Con grinta e determinazione, le due azzurre hanno superato avversarie di grande livello in tre emozionanti set, portando a casa il trofeo e lasciando il segno nell’albo d’oro dello Slam parigino. Il loro trionfo è una vittoria che resterà impressa come una delle più brillanti della nostra nazione.

Parigi, 8 giugno 2025 – Sara Errani e Jasmine Paolini hanno trionfato nel torneo di doppio femminile al Roland Garros 2025. Oggi, domenica 8 giugno, le due tenniste azzurre hanno superato la coppia formata dalla kazaka Anna Danilina e dalla serba Aleksandra Krunic nella finale del tabellone di doppio femminile dello Slam parigino, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1. Errani e Paolini riscattano così la sconfitta dello scorso anno e conquistano il loro primo titolo Slam. (Fonte Adnkronos) Le parole di Sara Errani e Jasmine Paolini – Fonte SkySport (skysport.it). Errani: “Per me è davvero tanto difficile, innanzitutto complimenti alle nostre avversarie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

