Roland Garros 2025 è l’ora di Sinner-Alcaraz

Il Roland Garros 2025 si prepara a scrivere un capitolo memorabile con la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due talenti emergenti pronti a scrivere la storia dello Slam. Alle 15, il Philippe-Chatrier sarà il palcoscenico di un duello che promette emozioni imperdibili, segnando per la prima volta un confronto diretto tra queste due stelle del tennis mondiale. La tensione è alle stelle: chi solleverà il trofeo più ambito?

In campo alle 15 Sinner e Alcaraz per la finale del Roland Garros 2025. E’ iniziato il match più atteso che mette di fronte il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, e il numero 2, Carlos Alcaraz. Per la prima volta i due contendenti si trovano di fronte in una finale di un torneo dello Slam. Il teatro del match è il Philippe-Chatrier. Sinner e Alcaraz hanno vinto finora le altre finali di Slam che hanno disputato. L’altoatesino ha conquistato due Australian Open (2024, 2025) e un Us Open (2024). Lo spagnolo invece ha vinto un Roland Garros (2024), due Wimbledon (2023, 2024) e uno Us Open (2022). I risultati dei set del match Sinner-Alcaraz. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, è l’ora di Sinner-Alcaraz

